Губернатор Самарской области проверил, как идут работы в СЭК имени Мачнева

Глава региона проверил ход работ. Фото: Дмитрий Бурлаков.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева. В областной столице создается первый образовательно-производственный кампус для строительно-энергетической отрасли региона.

Глава губернии проверил ход работ и обсудил планы дальнейшего развития СЭК. Во время встречи обсуждали не только проделанную работу, но и вопросы, требующие особого внимания. Всю территорию планируют привести в порядок последовательно.

- Задача у нас по-прежнему остается - создание здесь настоящего кампуса, современного, со всеми современными средствами и методиками подготовки и обучения, оборудованием и, конечно, приведение в порядок всей инфраструктуры колледжа – и спортивной, и образовательной, и для занятий творчеством. Уверен, что с этой задачей справимся, - подчеркнул губернатор.

В ссузе прошло частичное обновление корпусов. Специалисты завершают работы на полигоне электротехники, также обновлен музей, проводится комплексный ремонт спортивной инфраструктуры, библиотеки и столовой 1-го отделения. После ремонта у колледжа появятся 10 дополнительных учебных аудиторий. На данный момент, продолжается ремонт стелы Гарнизова и благоустройство современного стадиона. Вся запланированная работа идет в соответствии с графиком.

Отдельное внимание уделили благоустройству территории вокруг колледжа. В этом году планируют полностью восстановить дорогу по улице Ташкентской от Стара-Загора до проспекта Карла-Маркса. К работам приступят с 15 июля.