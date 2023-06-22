В Самаре у пьяного водителя конфисковали Toyota Land Cruiser 200

Мужчину уже привлекали в апреле 2022 года к наказанию за пьяное вождение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре у пьяного водителя конфисковали в доход государства дорогостоящий автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Мужчину уже привлекали в апреле 2022 года к наказанию за пьяное вождение. Тогда ему назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили прав на 1 год 6 месяцев. Однако ночью 5 мая 2023 года житель Самары снова ездил пьяный за рулем.

На своей иномарке Toyota Land Cruiser 200 мужчина ездил по улицам Самары. Полицейские задержали его, но проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.

В этот раз суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. А Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5 400 370 рублей конфисковали в собственность государства.

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