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НовостиПроисшествия22 июня 2023 4:50

В Самаре медработник получила взятку взамен на фиктивную справку

Теперь женщина предстанет перед судом
Ирина СИНЕГУБОВА
В июне этого года женщина в своем служебном кабинете получила 12 тысяч рублей от самарца.

В июне этого года женщина в своем служебном кабинете получила 12 тысяч рублей от самарца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 66-летняя работница бюджетного медучреждения за денежное вознаграждение пообещала местному жителю выдать фиктивную справку. Самарские оперативники задержали сотрудницу больницы.

— В июне этого года женщина в своем служебном кабинете получила 12 тысяч рублей от самарца. За это она должна была выдать фиктивную справку, благодаря которой можно получить льготы при зачислении в одно из госучреждений, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Теперь медицинской работнице грозит штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, либо лишение свободы от трех до восьми лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет.