В Самаре 15% работников готовы уволиться вслед за руководителем

А вот 40% самарцев скорее останутся в компании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, останутся ли жители Самары на своих рабочих местах, если непосредственный руководитель уволится. Оказалось, что 15% горожан намерены уволиться вслед за своим начальником.

Из них 6% однозначно уверенны в своей готовности к такому шагу, 9% – скорее готовы. А вот 40% самарцев скорее останутся в компании. По их мнению, это зависит от того, хороший ли на смену придет руководитель. Категорично отказались бы увольняться 45% горожан.

Также стало известно, работники каких профессий особенно ценят слаженный тандем с начальником. Чаще остальных готовность уйти в случае увольнения непосредственного руководителя отмечали главные бухгалтеры, медицинские сестры, специалисты по продажам, клиентские менеджеры и юристы.

В противовес им снабженцы, водители, экономисты и программисты в большем количестве были бы намерены остаться. Обосновывали это тем, что они работают на компанию, а не на руководителя, и зарплату тоже платит компания.