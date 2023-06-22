Мобилизованный журналист из Самары рассказал, что входит в сухпаек бойцов СВО

В сухпаек входят высококалорийные продукты, которые легко усваиваются и долго хранятся Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский журналист Илья Круговой, которого мобилизовали осенью прошлого года, рассказал, чем кормят бойцов СВО. Он поделился, что входит в сухпаек или индивидуальный рацион питания (ИРП).

- ИРП должен соответствовать довольно жестким требованиям. В первую очередь это относится к составу продуктов. Они должны долго храниться. В состав сухпайка не должны входить продукты, которые быстро портятся: майонезы, свежие фрукты, необработанное мясо и т. д, - написал в своем телеграм-канале Илья Круговой.

По словам мобилизованного журналиста, в ИРП должны входить продукты, которые уже готовы к употреблению или которые можно легко и быстро приготовить, а также продукты, не вызывающие пищеварительных расстройств или аллергию. Все они должны иметь надежную и удобную упаковку.

- Состав стандартного ИРП выглядит так: галеты, консервированный шпик, паштет, тушеная говядина, рис с курицей и овощами, мясо с морковью и зеленым горохом, овощная икра, концентрат со вкусом ягод или фруктов, плавленый сыр, сахар, фруктовое пюре, шоколад, сухие сливки и растворимый кофе, черный чай, соль, перец, жевательная резинка , один разогреватель с сухим спиртом и шесть спичек, шесть салфеток, три пластмассовые ложки и нож, три таблетки обеззараживающей воды и одна таблетка поливитамина, - рассказал Илья Круговой.

Журналист отметил, что, помимо сухого пайка, опытные инструкторы советуют брать с собой сладости с повышенным содержанием глюкозы. Лучше всего подойдут шоколад или пастила. А некоторые берут с собой соленое сало, которое долго хранится и является высококалорийным продуктом.

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