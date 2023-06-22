Самара присоединилась к акции «Огненные картины войны»

На площади Куйбышева выстроили из свечей Ил-2, Георгиевскую ленту и паровоз "Лебедянка" / Фото: Единая Россия

В ночь с 21 на 22 июня 2023 года, в Самаре прошла акция «Огненные картины войны». Активисты «Молодой гвардии» и депутаты «Единой России» зажгли на площади имени В.В. Куйбышева 35 тысяч свечей.

Волонтеры выстроили из свечей символы Победы: штурмовик Ил-2, паровоз «Лебедянка» и Георгиевскую ленту. Завершили композицию надпись «Самара помнит» и символы современной борьбы с нацизмом — знаки V и Z.

— Этот день напоминает нам о героизме и стойкости нашего народа. И сегодня, когда страна вновь в опасности, это не просто акция, а обещание: сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось, а страшные уроки войны не были забыты, — отметил депутат, координатор партпроекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Вместе с волонтерами и молодежными объединениями в акции приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин, депутаты Михаил Смирнов и Светлана Ильина, а также активист «Молодой гвардии» и участник СВО Александр Данилевский.

Ровно в полночь в Самаре состоялась и другая акция в память о героях Великой Отечественной войны — «Свеча памяти». Горожане, общественники, активисты и члены регионального правительства возложили цветы и десятки горящих лампад к горельефу «Скорбящей Родины-Матери» на площади Славы.

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