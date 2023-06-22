В Самаре ремонтируют тротуары и дорогу к остановке на ул. Стара-Загора

Рабочие готовят покрытие тротуаров к укладке нового асфальта Фото: администрация Самары

В Самаре на улице Стара-Загора, 56 в Промышленном районе обновляют придомовую территорию. Там ремонтируют тротуары и дорогу к остановке. Работы проводят по губернаторскому проекту «СОдействие». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Специалисты установили бордюры и начали готовить поверхность тротуаров для укладки асфальта. Также они сняли старый слой покрытия с дороги, — рассказали в мэрии.

Скоро на улице Стара-Загора появится новая проезжая часть с пешеходной зоной, ведущей на остановку. Подрядчик должен будет выполнить все работы в течение лета. Срок завершения работ — до 31 августа 2023 года.

Напомним, в этом году в Самаре планируют преобразить четыре общественных пространства и свыше 60 дворов. Только в Промышленном районе обновят три адреса по проекту «СОдействие», шесть по нацпроекту «Жилье и городская среда» и девять по программе «Народное инициативное бюджетирование».

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