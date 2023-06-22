В Самаре разработают проект планировки квартала в историческом центре

Распланируют территорию в границах улиц Буянова, Рабочей, Никитинской и Красноармейской Фото: Яндекс. Карты

В Самаре распланируют участок в историческом центре города. Речь идет о территории в границах улиц Буянова, Рабочей, Никитинской и Красноармейской в Железнодорожном районе. Об этом говорится в постановлении администрации областной столицы.

- Разрешить департаменту градостроительства Самары подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Буянова, Рабочей, Никитинской и Красноармейской, - говорится в документе.

Площадь участка, который необходимо взять в работу, составляет 3,4 га. Подготовить всю необходимую документацию планируется в течение 12 месяцев. Как именно планируют использовать данную территорию, пока не ясно.

Фото: администрация Самары

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