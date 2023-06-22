Фестиваль-форум «Самарские Родники» впервые пройдет в Самаре в ноябре 2023 года

Отборочный этап проводится в дистанционном формате. Фото: самарский «Дворец ветеранов»

В 2023 году в Самаре пройдет открытый литературно-художественный фестиваль-форум «Самарские Родники». Первый этап проводится во «Дворце ветеранов». Об этом сообщили в официальном сообществе дворца.

Фестиваль будет посвящен памяти самарской поэтессы, писательницы и композитора Эвелины Глазковой. К участию приглашаются поэты, писатели и художники: женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет. Отборочный этап проводится в дистанционном формате.

Поэтические и прозаические произведения вместе с документами на участие надо отправить не позднее 15 сентября 2023 году в самарский «Дворец ветеранов». Работы следует присылать в следующих номинациях: «Новая рифма, новые ритмы», «С любовью о Самаре», «Необычайная история», «Герой своего Отечества», «Самары образ в ярких красках», «Эксперименты в графике».

Финальный этап будет включать в себя проведение мастер-классов и лекций, выставку оригиналов картин и гала-концерт победителей. Он состоится в ноябре 2023 года. Программа проведения, точное время и место проведения будет известно позднее. Все подробности в положении.

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