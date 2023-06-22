В Самаре пройдет татарский национальный праздник «Сабантуй»

В регионе пройдет национальный татарский праздник. Фото: предоставлены Департаментом внутренней политики Самарской области.

В Самаре в парке имени Гагарина пройдет Областной татарский национальный праздник «Сабантуй». Начало мероприятия в 10:00.

По информации пресс-службы правительства региона, 24 июня 2023 года в Самаре пройдет национальный праздник. Организатором мероприятия выступит областная твоческая организация «Дуслык». В рамках праздника на главной сцене состоится телемост с Республикой Татарстан, во время которой губернатор Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обменяются приветствиями.

В программе мероприятия: патриотическая акция, выступления творческих коллективов и артистов, татарская борьба «Керэш», спортивные состязания, народные игры и конкурсы.