В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества с землей на 1-й просеке

Фирма обманула чиновников и получила участки в Октябрьском районе по льготной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей компании «Хорс». Речь идет о мошенничестве с 3,8 га земли на 1-й просеке в Октябрьском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

— Компания «Хорс» арендовала землю под строительство дома отдыха, но вместо здравницы там появилось 12 недостроенных коттеджей. Хотя объекты до сих пор не достроены, в 2016 году их официально ввели в эксплуатацию. Это позволило фирме выкупить участки вне конкурса — за 50% кадастровой стоимости, — рассказал парламентарий.

Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки, которую инициировал Александр Хинштейн. Как выяснили правоохранители, компания обманула сотрудников департамента управления имуществом, предоставив им недостоверные сведения. В результате при рыночной цене от 1 млрд участки на 1-й просеке достались предпринимателям всего за 14 млн рублей.

По словам парламентария, сегодня Октябрьский районный суд наложил арест на земельные участки, принадлежащие «Хорсу». Благодаря этому причастные к мошенничеству не смогут переоформить земли на других лиц.

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