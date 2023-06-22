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НовостиОбщество22 июня 2023 14:27

В Самаре с 23 июня по 1 июля частично перекроют Московское шоссе

Для проезда оставят по две полосы в каждом направлении
Анастасия ФИЛАТОВА
Ограничения введут на участке от пр. Масленникова до ул. Луначарского

Ограничения введут на участке от пр. Масленникова до ул. Луначарского

Фото: администрация Самары

В Самаре ближе к выходным частично перекроют Московское шоссе. Ограничения введут на участке от проспекта Масленников до улицы Луначарского. Это связано с работами по перекладке тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Схема движения транспорта на участке Московского шоссе изменится с 22:00 23 июня до 5:00 1 июля 2023 года. Количество полос сократится до двух в каждом направлении, - отметили в мэрии.

Информационные аншлаги в ближайшее время установят на пересечении магистрали с улицами Авроры, Революционной, Киевской и Гагарина. Ограничения скажутся на работе троллейбусов №№ 12, 17 и 20. В период работ они будут ходить по улицам Коммунистической, Чкалова, Мичурина, по проспекту Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим привычным трассам. При этом три троллейбуса № 20 будут ходить от ж/д вокзала до станции метро «Московская» по улице Коммунистической и Московскому шоссе.

Во избежание пробок автомобилистам советуют выбирать объездные пути. К примеру, использовать улицы Революционную, Гагарина, Киевскую, Ново-Садовую, а также проспекты Масленникова и Карла Маркса.

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