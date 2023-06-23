В Самарской области 13-летний подросток на мотоцикле влетел при обгоне в «Гранту»

Подросток катался по селу на незарегистрированном байке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 22 июня 2023 года, в Красноярском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. В 20:30 13-летний подросток на мотоцикле влетел в «Ладу Гранту». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, парень передвигался на незарегистрированном мотоцикле SHAPMAX RX 280. Он ехал по улице Почтовой в направлении улицы Кооперативной. В пути юный байкер пошел на обгон и врезался в попутный автомобиль, водитель которого собирался повернуть налево.

В результате происшествия пострадал только подросток. Мальчика доставили в больницу, где медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали аварии. По факту случившегося проводится проверка.

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