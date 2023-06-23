Власти назвали участки, где планируется перекладка сетей из-за строительства метро в Самаре

Рабочим предстоит переустройство водоводов, ливневок и теплосетей Фото: администрация Самары

В пятницу, 23 июня 2023 года, в Самаре прошло очередное заседание по метрострою. На нем представители профильных ведомств обсудили переустройство инженерных коммуникаций, в частности исключение участков, где решили не проводить переустройство сетей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Теплосети не будут перекладываться на трех участках, которые располагаются от улицы Чкалова до улицы Ульяновской. Всего же в зону влияния метростроя попадают шесть участков теплотрасс. На одном из них — у театра оперы и балета — работы уже полностью завершены, — рассказал замдиректора Управления капитального строительства Самарской области Александр Богданов.

По словам чиновника, на второй участок рабочие смогут выйти только после окончания процесса расселения и после демонтажа дома № 127 по улице Галактионовской. Еще один участок, который охватят работами, проходит в районе пересечения улиц Галактионовской и Вилоновской (в сторону улицы Ульяновской). Также работы по теплосетям будут проводиться и на отрезке от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской. Кроме того, запланировано переустройство ливневки от улицы Чкалова до улицы Полевой.

Пока точного графика перекладки инженерных коммуникаций нет. Он находится в стадии формирования. Представить его должны в ближайшее время.

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