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НовостиПроисшествия24 июня 2023 16:16

В Самарской области водолазы больше трех часов искали утонувшего рыбака

Мужчина ушел на рыбалку, а на утро на берегу нашли только его обувь
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
В поисках принимали участие три водолаза ПСС Самарской области

В поисках принимали участие три водолаза ПСС Самарской области

В полицию обратились обеспокоенные родственники, которые заявили, что 35-летний мужчина день назад ушел на рыбалку на реку Чапаевка и к назначенному времени домой не вернулся. Сотрудники полиции осмотрели береговую зону, где должен был рыбачить мужчина и обнаружили возле водоема обувь пропавшего. Было принято решение вызвать водолазный отряд для обследования акватории.

- В 10:00 утра начались водолазные поиски. На протяжении трех часов водолазы обследовали дно в секторе возможного утопления мужчины, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Родственники еще надеялись, что рыбак жив, но в 13:30 пропавший был обнаружен и поднят с глубины трех метров. Сейчас полицейские проводят проверку по факту гибели молодого самарца.