В ФСБ назвали ситуацию в Самарской области спокойной и контролируемой

В Самаре состоялось внеочередное заседание оперштаба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 июня 2023 года в Самаре состоялось внеочередное заседание оперативного штаба под председательством начальника регионального Управления ФСБ России. В совещании приняли участие руководители областных силовых ведомств и органов исполнительной власти.

- В настоящее время ситуация в Самарской области стабильная и контролируемая. Предпосылок к изменению обстановки нет. Все органы власти работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

На заседании оперштаба была рассмотрена текущая обстановка, а также выработаны конкретные меры по повышению эффективного взаимодействия всех структур в сфере обеспечения безопасности. Представители оперативного штаба Самарской области просят граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и не распространять недостоверную информацию.