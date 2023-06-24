В ФСБ назвали ситуацию в Самарской области спокойной и контролируемой

В Самаре состоялось внеочередное заседание оперштаба
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
24 июня 2023 года в Самаре состоялось внеочередное заседание оперативного штаба под председательством начальника регионального Управления ФСБ России. В совещании приняли участие руководители областных силовых ведомств и органов исполнительной власти.
- В настоящее время ситуация в Самарской области стабильная и контролируемая. Предпосылок к изменению обстановки нет. Все органы власти работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
На заседании оперштаба была рассмотрена текущая обстановка, а также выработаны конкретные меры по повышению эффективного взаимодействия всех структур в сфере обеспечения безопасности. Представители оперативного штаба Самарской области просят граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и не распространять недостоверную информацию.