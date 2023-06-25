До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области пожарные пытаются ликвидировать серьёзное возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Все случилось в воскресенье утром 25 июня 2023 в Тольятти. Ближе к восьми часам поступило сообщение спасателям о возгорании. По информации ведомства, огонь распространился на площади 500 квадратных метров в здании пельменного цеха, что расположен на Тупиковом проезде, 42 в Центральном районе города. Горит первый и второй этаж.

-Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар №2. Для тушения пожара привлечены 70 человек, 23 ед. техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек.

Появилась информация об одном погибшем от очевидцев пожара. Однако пока официального подтверждения от ведомства пока нет.