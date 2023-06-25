В Самаре на проспекте Кирова появился пруд с утками

Фото: телеграмм-канал «СамараДТП»

В областной столице прямо посреди жилого двора образовался целый пруд. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях и поделились фото.

По словам автора, «эко-уголок» появился на проспекте Кирова, 206 в Самаре. Судя по кадрам, вода в приличном скопилась в низине. Ее здесь прилично много. Зато это место облюбовали утки.

Забавную картину обсуждают интернет-пользователи в комментариях под фото. Не обошлось без юмора.

-Хоть какой-то плюс. Уточки прилетели!

-Улучшаем экологию, по озеру в каждый двор!

-Настоящий домик для уточки.