В Самаре права дольщиков ЖК «Новая Заря» планируют восстановить в 2023 году

Дольщики ждут своих квартир уже около 20 лет / Фото: vk.com/novayazarya63

Стало известно, когда в Самаре планируют восстановить права дольщиков ЖК «Новая Заря». Долгострой расположен в границах улиц Антонова-Овсеенко, Запорожской и Советской Армии. Дольщики ждут своих квартир уже около 20 лет.

— Восстановить права участников долевого строительства ЖК «Новая Заря» планируется в 2023 году с помощью механизмов Фонда развития территорий. В регионе таким способом уже были успешно восстановлены права граждан более чем по 20 объектам, — сообщили представители министерства строительства Самарской области в соцсетях.

Напомним, изначально ЖК строило ООО «СК Металлопторг», но в 2011 году компания обанкротилась. Для объекта нашли нового застройщика — ООО «Прогресс-Н», однако и эта фирма не справилась с поставленными задачами. Как сообщили в Минстрое, в мае 2022 года арбитраж признал организацию банкротом. С Фондом развития территорий было заключено соглашение, в котором предусмотрели финансирование восстановления прав дольщиков.

— Решение о способе восстановления прав пострадавших граждан принимает наблюдательный совет Фонда. Его принятие осуществляется, в частности, при наличии сформованного реестра требований участников долевого строительства, оценки имущества, определения размера финансирования, — добавили в ведомстве.

По данным Минстроя, в настоящее время дольщики ЖК «Новая Заря» все еще продолжают подавать заявления о включении в реестр. Чиновники отметили, что в бюджете Самарской области на 2023 год предусмотрены необходимые средства на восстановление прав пострадавших граждан.

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