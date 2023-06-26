В Самаре Ольга Кормухина и Алексей Белов проводят кастинг начинающих композиторов

У молодых авторов есть шанс стать студентами Академии современной музыки / Фото: vk.com/sgik_culture

В Самаре проводят кастинг начинающих композиторов — прослушивание в Академию современной музыки Ольги Кормухиной и Алексея Белова. Он проходит на базе института культуры. Информация об этом размещена в соцсетях учебного заведения.

В первый день в кастинге приняли участие более 30 начинающих композиторов — студенты СГИК, СМУ имени Д.Г. Шаталова и др. В понедельник, 26 июня 2023 года, прослушивание будет продолжено. У молодых авторов есть шанс выпустить собственный сингл, получить путевку на большие фестивали и стать студентом образовательного проекта.

Отметим, Самарская область стала одним из 10 регионов, которые принимают наставников Академии современной музыки. После очного этапа Ольга Кормухина и Алексей Белов отберут 10 представителей от каждого региона. Однако только один из них получит возможность принять участие в финальном гала-концерте в Москве.

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