Застройщиков оценивали по скорости строительства, объемам введенного жилья и потребительским свойствам ЖК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области составили рейтинг лучших застройщиков региона. В список, составленный изданием «ДЕЛО», вошли 50 компаний. Застройщиков оценивали по трем основным критериям: скорость строительства, объемы введенного и строящегося жилья, а также потребительские свойства ЖК.

Возглавила рейтинг компания Николая Чудаева «Древо», которая возводит микрорайон Южный город. На втором месте фирма Анатолия Давидюка — ГК «Новый Дон». Она является застройщиком жилых комплексов «Сокол», «Феникс» и «Рекорд». Третье место у компании Любови Аристовой — «Финстрой». Это застройщик ЖК «Новая Самара».

Четвертую строчку рейтинга занимает «Трансгруз» Эдуарда Волкова. В прошлом году фирма сдала ЖК «Академический», а сейчас работает над ЖК «Развитие» и домом «На Митирева». Замыкает пятерку лидеров КГ «Амонд» Ростислава Хугаева. Эта организация застраивает Волгарь.

Также в топ-10 лучших самарских застройщиков вошли компании: «Унистрой», «Кошелев», «ГВ Девелопмент», «Вира» и «Град».

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