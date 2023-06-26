Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова Фото: скриншот видео

В понедельник, 26 июня 2023 года, в поселке Стройкерамика Волжского района произошел пожар. На улице Производственной, 6 загорелся склад с мебелью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:15. Прибывшие на место подразделения установили, что происходит горение внутри здания. Площадь пожара составляет 600 кв. м, - отметили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия сейчас работают 88 человек и 30 единиц техники. По данным МЧС, эвакуация из здания не проводилась. Погибших и пострадавших нет. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, к месту пожара направлены ближайшие автопатрули. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют беспрепятственный проезд для спецтранспорта.

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