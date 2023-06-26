В Самаре опубликовали новое расписание сеансов кинотеатра на набережной

В воскресенье будут показывать фильмы и мультики для детей. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 26 июня по 2 июля. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

26 и 28 июня фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. А вот 27 июня можно будет посмотреть «Школьный вальс» (16:00-17:40), «Шла собака по роялю» (17:50-19:00), «Я худею» (19:15-21:00), «Мачо и Ботан» (21:10-23:00).

В четверг, 29 июня, покажут «Джентльмены удачи» (17:15-18:50), «Квартет» (19:00-20:05), «Начало» (20:15-22:45). 30 июня запланированы к показу «Доживем до понедельника» (16:00-17:50), «Унесенные призраками» (18:00-20:10), «Форрест Гамп» (20:20-22:45).

1 июля зрители увидят на экране «Высота» (17:00-18:40), «Большая семья» (18:50-20:45), «Весна на Заречной улице» (21:00-22:40). А 2 июля будет детский день: «Гарфилд» (17:00-18:20), «Мойдодыр» и «Рыжий, рыжий, конопатый» (18:30-18:50), «Вам и не снилось» (19:00-20:30), «Жизнь, как она есть» (20:40-22:40).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.