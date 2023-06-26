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НовостиПроисшествия26 июня 2023 12:19

Два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на трассе М-5 в Самарской области

Авария произошла в Сергиевском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте ДТП работают сотрудники полиции

На месте ДТП работают сотрудники полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в понедельник, 26 июня 2023 года, на 1086 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись легковушка и грузовик.

- По предварительным данным, в 15:26 на трассе М-5 произошло столкновение автомобиля Hyundai и большегруза. Известно о погибших мужчине и женщине. Они находились в легковушке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают свидетелей и очевидцев, а также выясняют все обстоятельства происшествия.

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