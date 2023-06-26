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НовостиОбщество26 июня 2023 14:22

В Самаре на 18 км Московского шоссе снесут три дома

Постройки признаны аварийными
Анастасия ФИЛАТОВА
Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика для сноса домов

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика для сноса домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют снести еще шесть жилых домов. Четыре из них расположены в Кировском районе, остальные — в Железнодорожном. Все постройки признаны аварийными. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, необходимо снести: дом № 232/52 на пересечении улицы Ставропольской и Ташкентского переулка (литеры С, С1, С2, С3, С4), дом № 12 по улице Авроры и дом № 1а по улице Волгина. Срок выполнения работ — 30 календарных дней.

Еще три дома, которые подлежат сносу, расположены на 18 км Московского шоссе. Это здания №№ 4 (литера Г), 5 (литера Д, К) и 6 (литера Е). Их необходимо демонтировать в течение 60 календарных дней.

Сейчас идет поиск подрядчика. Итоги электронного аукциона подведут 3 июля 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет чуть более 8,6 млн рублей. Заказчиком выступает департамент управления имуществом Самары.

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