В Самаре на 18 км Московского шоссе снесут три дома

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика для сноса домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют снести еще шесть жилых домов. Четыре из них расположены в Кировском районе, остальные — в Железнодорожном. Все постройки признаны аварийными. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, необходимо снести: дом № 232/52 на пересечении улицы Ставропольской и Ташкентского переулка (литеры С, С1, С2, С3, С4), дом № 12 по улице Авроры и дом № 1а по улице Волгина. Срок выполнения работ — 30 календарных дней.

Еще три дома, которые подлежат сносу, расположены на 18 км Московского шоссе. Это здания №№ 4 (литера Г), 5 (литера Д, К) и 6 (литера Е). Их необходимо демонтировать в течение 60 календарных дней.

Сейчас идет поиск подрядчика. Итоги электронного аукциона подведут 3 июля 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет чуть более 8,6 млн рублей. Заказчиком выступает департамент управления имуществом Самары.

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