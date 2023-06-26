В Самарской области экс-директора художественной школы осудили за мошенничество

В результате суд назначил женщине штраф в размере 390 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном бывшую директрису детской художественной школы осудили за мошенничество и служебный подлог. Под предлогом выплаты заработной платы работникам учреждения она похитила 340 тысяч рублей из бюджета.

— Бюджетные средства выделила администрация города для оплаты труда трех педагогов. При этом она совершила подлог документов о трудовой деятельности работников, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Сторона обвинения предоставила записи классных журналов и табели учета рабочего времени. При вынесении приговора суд учел способствование экс-директором школы раскрытию преступления, состояние ее здоровья и полное возмещение ущерба.

В результате суд назначил женщине штраф в размере 390 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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