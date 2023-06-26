В Самаре «Покровский Кафедральный собор» отреставрируют за 50 млн рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 17 июля. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре объявили торги на продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Покровский Кафедральный собор» 1861 года постройки. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Собор находится на улице Ленинской, 77. Подрядчика ищет министерство культуры РФ. На необходимые услуги готовы выделить около 50 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 50 590 750 рублей.

Объявление было размещено 20 июня, окончание подачи заявок запланировано на 17 июля, а победителя выберут после 20 июля. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с момента подписания документа до 30 сентября 2024 года.

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