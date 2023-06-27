В Самарской области на трассе А-300 погибли шесть человек 27 июня 2023 года

Пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области ночью стало известно о смертельной аварии на трассе «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан». В результате столкновения погибли шесть человек.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло 27 июня 2023 года. На 109 км трассы столкнулись автомобили «Hyndai Elantra» и «Honda Stepwgn». Правоохранители отмечают, что водитель «Hyndai Elantra» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. На месте аварии погибли 6 человек: водитель и 4 пассажира «Hyndai Elantra» и женщина-пассажир «Honda Stepwgn». В лечебное отделение с места ДТП доставили 8 пострадавших.

Ограничение движения на указанном участке действовало с 01:10. В 6:45 организовано реверсивное движение.