В Самарской области клещи за неделю покусали 35 детей

Общее число случаев укусов клещей в Самарской области достигло 2 762 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Самарской области за минувшую неделю клещи покусали 136 человек, в том числе 35 детей. Всего с начала 2023 года от этих насекомых пострадали 2 762 человека, в том числе 872 ребенка. Об этом сообщает регуправление Роспотребнадзора.

- По состоянию на 26 июня, на зараженность вирусом клещевого энцефалита было исследовано 2 583 экземпляра клещей. В 25 из них обнаружен антиген вируса. На инфицированность боррелиями исследовано 2 496 экземпляров, ДНК возбудителя инфекции найдена в 34, - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, в Самарской области ежегодно проводят обработку общественных территорий от клещей. К настоящему времени необходимые работы провели на 4 450,54 га. От вирусного энцефалита прошли вакцинацию и ревакцинацию 12 853 человека (лесники, нефтяники, геологи, строители и другие).

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