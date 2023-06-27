Из Самары отправили две фуры с гуманитарным грузом для жителей Белгородской области

В отправке машин приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты и волонтеры / Фото: Единая Россия

Во вторник, 27 июня 2023 года, из Самары отправили очередной гуманитарный груз в Белгородскую область. В отправке машин приняли участие губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров, депутаты и волонтеры.

Гуманитарный груз для жителей прифронтовой полосы формировали в Самаре в течение нескольких дней. В результате удалось собрать почти 40 тонн всего необходимого: продукты, товары первой необходимости, одежду, бытовую химию, средства гигиены, постельное белье. Посылками загрузили две фуры.

Дмитрий Азаров поблагодарил жителей, которые помогли в сборе гуманитарного груза для Белгородской области, а также пожелал водителям большегрузов доброго пути. Губернатор отметил, что Самарская область продолжит оказывать помощь тем, кому она необходима. Также он подчеркнул, что регион готов принять на отдых детей из Белгородской области.

Напомним, недавно в Самарской области отдохнули 48 ребят из города Сватово ЛНР. Дети остались в восторге. Им очень понравилось. Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин передал главе региона благодарственные письма от ребят.

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