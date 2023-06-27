В Самаре мужчина спрыгнул в Волгу с 6-го причала речного вокзала

Опасный трюк попал на видео, которое разлетелось по соцсетям Фото: скриншот с видео

Летом 2023 года самарцы стали очевидцами необычного происшествия, которое произошло на Речном вокзале. Один из местных жителей решил исполнить экстремальный трюк и нырнул в Волгу с подпорной стены – несмотря на то, что расстояние до воды оказалось немалым. Опасный прыжок попал на видео, которое мгновенно разлетелось по социальным сетям.

На кадрах видно, что мужчина был настроен решительно, но «приземление» получилось неудачным: экстремал опустился на спину. Это факт вызвал переживания у автора видеоролика. К счастью, прыжок не причинил вреда жизни и здоровью спортсмена, и он спокойно поплыл к берегу.

Ранее специалисты регионального ГУ МЧС неоднократно предупреждали жителей об опасности купания в запрещенных местах. Такое опасное времяпрепровождение может закончиться травмами или более печальным исходом. Официальный пляж можно найти на самарской набережной – он расположен на расстоянии менее километра от причалов вокзала. Всего в области открыто 40 оборудованных пляжей, на которых действуют посты спасателей.

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