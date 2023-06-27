В Самаре водитель иномарки повредил 6 припаркованных машин на ул. Ново-Садовой

По словам очевидцев, автомобилиста задержали правоохранители Фото: скриншот с видео

Во вторник, 27 июня, жители Самары стали свидетелями необычного инцидента. Несколько полицейских задержали мужчину прямо посреди дороги – его заковали в наручники. А позднее выяснилась и причина задержания.

По словам очевидцев, водитель был задержан на пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Ленина. Он попал под внимание полиции из-за ДТП, которое устроил во дворе ЖК «Бриг». В результате происшествия пострадало несколько машин, сообщают местные жители.

– Все произошло во дворе по улице Ново-Садовая, 106н. Водитель «Шевроле» повредил примерно 5-6 автомобилей. В этот момент он был нетрезв, – уточнили самарцы.

В результате ДТП пострадало около 6 машин. Фото: СамараДТП

Отметим, что официальная информация о ДТП пока не поступала. «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области.

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