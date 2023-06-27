В Самаре предложили построить новую станцию метро около ж/д вокзала

Планируемая станция метро может получить название "Вокзальная" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь вернулись к обсуждению темы строительства второй очереди метро от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Одну из станций хотят разместить в районе железнодорожного вокзала. Такая возможность рассматривается в документах, опубликованных на сайте регионального Минстроя.

Так, специалисты расписали четыре варианта прокладки метро от Хлебной площади до железнодорожного моста. Наиболее предпочтительным они определили этот: интеграция трассы в склон, потом подземный участок мелкого заложения, а затем надземная эстакада. Сама станция, которую планируют назвать «Вокзальная», будет расположена на эстакаде. По расчетам чиновников, на реализацию этой задумки понадобится 12,8 млрд рублей.

Согласно документам, эстакада будет идти от станции «Вокзальная» до улицы Мечникова. Затем трасса метро вновь уйдет под землю (участок мелкого заложения) до станции «Клиническая». На выполнение этих работ потребуется 7,9 млрд рублей.

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