В Самарской области 29 июня 2023 года запустят «Грушинский экспресс»

Дмитрий Азаров уже оценил возможности поезда. Фото: Дмитрий Бурлаков

В этом году гости юбилейного Грушинского фестиваля смогут добраться до фестивальной поляны на «Грушинском экспрессе». Туристический ретро состав уже готов к перевозке пассажиров. Он выйдет на маршрут 29 июня. Накануне отправки возможности поезда оценил губернатор Дмитрий Азаров.

– В первый раз как раз я прибывал поездом на фестиваль, наверное, в студенческие годы. Примерно в таком вагоне, но не таком комфортабельном. Свои впечатления помню до сих пор. А то, что Куйбышевская железная дорога сделала, мы сегодня видим, – поделился глава региона.

Благодаря стилю вагонов пассажиры перенесутся в атмосферу фестиваля еще до прибытия на поляну. Здесь есть вагон со сценой, трансляция из которого будет идти на экраны, установленные во всем составе. Благодаря этому любой желающий сможет поделиться своим творчеством. В поезде также есть ресторан со столиками в виде гитары и Wi-Fi.

Как сообщил главный инженер Куйбышевской дирекции мотор-вагонного подвижного состава Александр Черкасов, стилизованному составу в этом году исполнилось 45 лет с момента выпуска.

– В 2008 поезд году прошел капремонт, в этом году ему присвоен статус «Исторический подвижной состав». Он уникален тем, что таких составов осталось в России всего 2 – еще один в Санкт-Петербурге, – подчеркнул Александр Черкасов.

«Грушинский экспресс» будет курсировать с 29 июня по 2 июля по маршрутам Самара – платформа имени Валерия Грушина – Тольятти. По пути предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа имени Грушина, Задельная, Жигулевское Море.