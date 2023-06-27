В Самарской области отправили под суд четверых участников наркобанды

Во время обыска у осужденных изъяли свыше 5 кг запрещенных веществ Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области будут судить четверых участников наркобанды. Мужчин уличили в 40 эпизодах преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и экономической деятельности. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, основателем группировки выступил 23-летний мужчина. В 2022 году он создал группу и вовлек в нее троих знакомых. Организатор создал интернет-магазин, через который осужденные вели запрещенную деятельность.

– Они занимались изготовлением оптовых партий наркотических средств, фасовкой и сбытом через тайники-закладки. Оплата велась в криптовалюте, которую организатор обменивал и обналичивал посредством банковских карт, – пояснили в региональном ГУ МВД.

В июне 2022 года участники группы были задержаны. Во время обыска у них обнаружили более 5 кг наркотиков, в числе которых: мефедрон, кокаин, матадон, тетрагидроканнабинол. Выяснилось, что им удалось легализовать более 3,5 млн. рублей.

Все задержанные сейчас находятся под стражей. В ближайшее время ни предстанут перед судом.

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