В Самаре с глазной больницы пытаются взыскать 1 млн рублей за неудачное лечение

Прокуратура подала иск в суд в интересах пострадавшего пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прокуратура подала иск в суд против больницы имени Т.И. Ерошевского. Она требует выплатить компенсацию морального вреда одному из пациентов медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Так, ранее житель Самары обратился в прокуратуру Октябрьского района и заявил о некачественном лечении в больнице Ерошевского. Правоохранители выяснили, что мужчина обратился в медучреждение с жалобами на зрение. После приема врач поставил ему диагноз: «Возрастная макулярная дегенерация, субретинальная неоваскулярная мембрана обоих глаз». Пациенту провели лазерное лечение, после которого у самарца стал хуже видеть левый глаз.

Проверка показала, что все произошло из-за неверного способа лечения. Кроме того, прокуроры выявили многочисленные нарушения при постановке диагноза. В связи с этим сотрудники надзорного ведомства направили иск в Октябрьский районный суд Самары. Они требуют взыскать с больницы в пользу пациента 1 млн рублей. Пока заявление находится на рассмотрении.

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