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НовостиОбщество28 июня 2023 8:02

В Самарской области пройдет фестиваль японской культуры «Танабата»

Мероприятие состоится 7 июля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Фестиваль пройдет в Тольятти

Фестиваль пройдет в Тольятти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области пройдет звездный фестиваль японской культуры «Танабата». Мероприятие состотся 7 июля 2023 года.

По информации городской администрации, фестиваля сможет объединить всех фанатов страны восходящего солнца на территории КДЦ «Буревесника». Гостей мероприятия ждет конкурс косплей-дефиле, ярмарка, мастер-классы, азиатский стрит-фуд и летний кинотеатр.

Мероприятие пройдет 7 июля 2023 года в 18:00 по улице Карла Маркса, 27. Вход будет бесплатный. Возрастное ограничение 12+. Все подробности жителям рекомендуют узнать по номеру 93-00-60.