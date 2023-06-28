В Самарской области в ДТП попали два автовоза с дорогими иномарками

Несколько машин, которые перевозил автовоз, оказались разбиты / Фото: Илья Волков / соцсети

В среду, 28 июня 2023 года, на трассе М-5 «Урал» под Сызранью произошло ДТП. Там, по предварительным данным, столкнулись два автовоза и грузовик с цистерной. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Автомобилисты поделились кадрами с места происшествия. На них видно, что большегрузы стоят друг за другом. Вначале фура с цистерной, у которой повреждена задняя часть, затем автовоз, на котором от удара столкнулись несколько дорогих иномарок, а затем еще один автовоз.

Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны. Информации о пострадавших тоже нет. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что пока выясняют подробности происшествия.

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