В Самаре на женщину обрушилась часть потолка в офисе банка

Женщина пострадала во время проведения в офисе банка ремонтных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в офисе одного из банков произошло ЧП. Там на сотрудницу упала часть потолка. В результате женщина получила сотрясение головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в офисе банка проводились ремонтные работы. Однако необходимые меры безопасности приняты не были. Участок не оградили. Также там не установили предупреждающие знаки. Это привело к тому, что сотрудница финансовой организации оказалась в зоне проведения работ, где на нее упала направляющая потолочного перекрытия. Женщина получила травму головы.

Сотрудники прокуратуры обратились в интересах пострадавшей с иском в суд. Тот постановил взыскать с ее работодателя 210 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Представители компании не согласились с решением и обжаловали его в облсуде. Они просили снизить размер компенсации. Однако служители Фемиды оставили постановление предыдущей инстанции без изменений.

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