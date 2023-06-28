Самарцы заметили дружелюбного бобра недалеко от Лысой горы

Дружелюбное животное оставило подарок. Фото: "Самара №1"

В Самаре местные жители заметили дружелюбного бобра на берегу Волги. Животное оставило необычный подарок самарцам.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, бобер вышел на берег и набрал несколько палок. Горожане смогли снять его работу на видео. Дружелюбное животное никак не отреагировало на новых соседей.

- Был достаточно дружелюбным, даже оставил заточенную палку в подарок, - отметил пользователей.

В комментариях горожане подчеркнули, что выход животного может быть хорошим знаком - вода достаточно чистая.