В Самаре обсудили проблемы подготовки кадров для «ОДК-Кузнецов»

Круглый стол с участием представителей ОДК, Минобрнауки и учебных заведений прошел в Самарском университете / Фото: ПАО ОДК-Кузнецов"

В Самаре прошло совещание, на котором обсудили проблемы подготовки кадров для «ОДК-Кузнецов» и предложили пути их решения. Участниками мероприятия стали представители двигателестроительного предприятия, Минобрнауки, вузов, сузов, школ и лицеев региона.

Так, ОДК совместно с ведущими учебными заведениями реализует программы высшего и среднего профессионального образования. Однако действующая система подготовки кадров не полностью закрывает потребности корпорации в высококвалифицированных специалистах. По словам заместителя гендиректора — генерального конструктора АО «ОДК» Юрия Шмотина, до 2025 года им нужно прирасти на 15 тысяч человек, и это должны быть лучшие кадры. Он добавил, что в настоящее время существует серьезный разрыв между тем, сколько выпускают учебные заведения, и реальными потребностями предприятий.

— С учетом открытия нового конструкторского бюро, нам необходимо более 100 конструкторов, 80-90 технологов, от 680 до 800 производственных рабочих в год. К сожалению, на данный момент образовательные учреждения Самарской области не закрывают полностью нашу потребность в кадрах, — отметил заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Также он отметил непопулярность инженерных и технических специальностей среди выпускников школ и стереотипное отношение к промышленным предприятиям. В 2023 году сдавать ЕГЭ по физике решили только 16% школьников.

По мнению ректора Самарского университета Владимира Богатырева, чтобы изменить ситуацию, необходима популяризация технических наук и инженерного образования. Кроме того, нужно создать условия, при которых выпускники школ не будут уезжать из региона, а выбирать для учебы местные вузы. Также ректор считает, что важна и работа с родителями выпускников, которые имеют сильное влияние на их выбор.

Участники совещания пришли к выводу, что для достижения всех этих целей необходимо объединение усилий. Было решено создать рабочую группу, в которую войдут представители ОДК, вузов и сузов. Первой ее задачей станет разработка дорожной карты взаимодействия по поднятым на совещании вопросам.

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