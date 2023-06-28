В Самаре военнослужащий получил срок за сбыт наркотика в крупном размере

Ближайшие годы он проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре один из военнослужащих попался на незаконном сбыте наркотиков. Недавно суд вынес ему приговор. Подробности сообщили в пресс-службе Самарского гарнизонного военного суда.

Суд установил, что 2 марта 2023 года военный незаконно продал мефедрон массой 5,14 граммов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по о п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере».

Во вторник, 27 июня 2023 года, суд вынес военнослужащему приговор. Его признали виновным в совершении преступления и приговорили к 10 годам исправительной колонии строгого режима.

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