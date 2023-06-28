В Самарской области выявили более 1400 случаев рака легкого в 2022 году

Специалисты отмечают, что заболевание может длительное время протекать бессимптомно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году в Самарской области выявили 1430 случаев рака легкого. При этом каждый второй случай – в запущенной стадии. Об этом сообщил главный внештатный специалист по онкологии регионального Минздрава, главврач Самарского онкодиспансера Андрей Орлов.

– Рак легкого может длительное время протекать бессимптомно. При этом в запущенных стадиях болезнь склонна к агрессивному течению. Один из основных способов диагностики – проведение ежегодного флюорографического исследования в рамках диспансеризации, – подчеркнул специалист.

Он также отметил, что ранняя диагностика позволяет эффективнее проводить лечение. 90% онкозаболеваний можно излечить в таких случаях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.