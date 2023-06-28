Более 2,7 тысяч жителей Самарской области пострадали от укусов клещей в июне 2023 года

В 25 клещах был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Клещи продолжают атаковать жителей Самарской области. По состоянию на 26 июня 2023 года от них пострадало более 2 тысяч человек. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 2762 пострадавших от укусов клещами, из них 872 – дети, – пояснили специалисты.

Отмечается, что в лабораториях было исследовано 2583 экземпляра клещей. В 25 обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 1,0%. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 34 клещах.

Сейчас власти продолжают противоклещевую обработку территории региона. На текущий момент процедура проведена на 4450,54 га.

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