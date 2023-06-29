Ежегодный антинаркотический форум прошел в Самарской области

На форуме были организованы круглый стол, зоны презентаций и тематические мастер-классы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 июня, прошел ежегодный антинаркотический форум Самарской области «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!». В этом году он состоялся уже пятый раз в самарской областной библиотеке.

Более 150 человек обсуждали все, что необходимо для реализации антинаркотической стратегии. Согласно ей, борьба с наркотическими угрозами должна происходить, в первую очередь, через лоббирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

На форуме были организованы круглый стол, зоны презентаций и тематические мастер-классы. Эксперты обменивались новыми наработками, методиками и технологиями, рассказывали о программах профилактики, социальной реабилитации, сопровождения и помощи родственникам зависимых людей.

В частности были затронуты такие вопросы, как снижение рисков возникновения роста социально значимых заболеваний через соцработу и психологическую поддержку пострадавших в СВО, снижение уровня наркотизации граждан и незаконного оборота наркотиков на территории Самарской области.

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