Губерния попала в список лучших регионов для отдыха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в список регионов, в которых хотят отдохнуть жители ПФО этим летом. Губерния привлекательная на туристов.

По информации службы исследований hh.ru, многие жители Поволжья планируют уйти в отпуск в ближайшее время. 35% опрошенных намерены отправиться в путешествие по стране, 21% - за границу, 11% - на дачу. Только 10% респондентов хотят заниматься бытовыми делами и планируют пойти в поход, 7% проведу отпуск «на диване», а взять подработку хотят 5% опрошенных.

В список регионов страны, которые считаются лучшими направлениями для отпуска, попала Самарская область и получила 2% голосов. На первом месте – Краснодарский край (21%), на втором – Санкт-Петербург (17%), а на третьем – Алтайский край (9%).