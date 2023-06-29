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НовостиПроисшествия29 июня 2023 5:20

В Самаре 63-летняя фармацевт перевела аферистам более 2 млн рублей сбережений

Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов
Ирина СИНЕГУБОВА
Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги на безопасный счет.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги на безопасный счет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 63-летняя местная жительница, которая работает фармацевтом, хотела сохранить сбережения, но перевела мошенникам более 2 миллионов рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются похитить ее деньги, лежащие на счете, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги на безопасный счет. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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