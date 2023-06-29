Самарская губдума одобрила исполнение бюджета региона за 2022 год

Исполнение областного бюджета за 2022 год стало основной темой обсуждения на пленарном заседании губдумы / Фото: samgd.ru

Во вторник, 27 июня 2023 года, состоялось 28-е пленарное заседание Самарской губернской думы. На нем обсудили проект регионального закона «Об исполнении областного бюджета за 2022 год».

– По состоянию на 1 января 2023 года в областной бюджет поступили доходы на общую сумму 295 млрд рублей. Это 107,4% от годовых плановых значений. По сравнению с 2021-м поступления доходов увеличились на 28 млрд рублей или на 10,8%, – сообщает пресс-служба регионального парламента.

Поступления налоговых доходов составили 189 млрд рублей, поступления в дорожный фонд – 69 млрд, сумма безвозмездных поступлений – 94 млрд.

Кассовые расходы бюджета Самарской области за 2022 год составили 316,6 млрд рублей. На реализацию нацпроектов пошли 97,5 млрд рублей, на капитальное строительство – 28 млрд, на мероприятия по удовлетворению прав обманутых дольщиков – более 1,4 млрд. Доля расходов по государственным и ведомственным целевым программам составила 94,1% от общей суммы расходов бюджета.

По итогам рассмотрения проекта закона депутаты губдумы приняли его сразу в двух чтениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.