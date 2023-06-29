В Самарской области водитель легковушки сбил 6-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области молодой водитель сбил 6-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

По информации ГИБДД Тольятти, в среду вечером, 28 июня 2023 года, молодой водитель, со стажем 1 год, ехал на отечественной легковушке «LADA Priora» по улице Магистральной. Во время движение автомобилист сбил 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть. В результате дорожного происшествия, мальчик получил ранения. Ребенка госпитализировали в лечебное учреждение.

Правоохранители напоминают, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим в жилых зонах. Родителей просят быть более осмотрительными и объяснять детям правила безопасности.