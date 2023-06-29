В Самарской области назвали победительницу конкурса «Воспитатель года – 2023»

Победительница будет представлять Самарскую область на конкурсе «Воспитатель года России». Фото: министерство образования и науки региона

В Самарской области назвали победителя ежегодного областного конкурса работников дошкольного образования «Воспитатель года – 2023».

В этом году победительницей стала педагог детского сада № 385 Самары Нина Беляева. Отмечается, что воспитательница создает для малышей создает игровую среду, в которой дети проявляют самостоятельность, инициативность, учатся контролировать свои эмоции и знакомятся с разными профессиями.

Также к девушки есть публикации в научных изданиях и собственный блог, в котором она рассказывает о секретах общения с дошколятами и идеях их обучения. Победительница получила денежный приз и диплом. Теперь она будет представлять Самарскую область на конкурсе «Воспитатель года России» в сентябре в Волгограде.

А в специальной номинации «Физинструктор года» победила инструктор по физической культуре детского сада «Умка» Нефтегорска Ирина Лобина. Также дипломами, денежными вознаграждениями и благодарностями отметили и остальных участников конкурса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.